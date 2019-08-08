" التعليم" توقع اتفاقية لإنشاء فصول دراسية بمدرسة القدس

وقّعت وزارة التربية والتعليم العالي، اتفاقية تعاون مع مؤسسة الخليج التعليمية ، لإنشاء فصول دراسية جديدة بمدرسة القدس الثانوية بمديرية تعليم رفح، وذلك بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بدولة الكويت.

وقام بتوقيع الاتفاقية بمقر الوزارة بغزة، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، وممثلة مؤسسة الخليج د. ثناء الخزندار، وحضور مدير عام الأبنية م.جمال عبد الباري، ومدير عام التخطيط أ.رشيد أبو جحجوح ومدير دائرة الأبنية م. حاتم غيث، وأ.منى عاشور من المؤسسة.

وقدّم ثابت الشكر لمؤسسة الخليج والصندوق الكويتي ودولة الكويت على هذا المشروع الذي يفيد مصلحة العملية التعليمية، كما قدّم الشكر لمؤسسة الخليج وجهودها المستمرة في التعاون مع الوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة يسعدها التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات التي تقدم الدعم للعملية التعليمية ولشعبنا الفلسطيني.

بدورها قدّمت الخزندار الشكر لوزارة التعليم على هذا التعاون والعلاقة المتينة ، كما قدمت الشكر لدولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية على هذا العطاء الذي يُساهم في انشاء المشاريع التنموية .

ولفتت إلى أن المشروع في مدرسة القدس يتمثل بإنشاء 15 فصلاً دراسياً جديداً وتطوير الساحة المدرسية مع التأثيث ووضع طاقة شمسية ، معربة عن أملها تنفيذ مشاريع تعليمية جديدة.