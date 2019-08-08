تردد قناه الأردن الرياضية Jordan Sport الناقلة لمباراة اليمن وسوريا

تعد قناة الأردن الرياضية، واحدة من القنوات التابعة للتلفزيون الأردني، والتي تتبع مؤسسة التلفزيون والإذاعة الأردنية، كما وتبث القناة على مدار 24 ساعة، وتقوم بنقل المباريات الهامة التي تهم المواطن الأردني، في مجال كرة القدم والعديد من الرياضات الأخرى، مثل ركوب الخيل والتنس وكرة السلة.

تحرص القناة على عرض البرامج الممتعة والشيقة، والتي تقوم بدورها باجتذاب العديد من الجماهير في الوطن العربي، وتحرص على تقديم برامجها من خلال الاستديوهات التحليلية بواسطة مجموعة متميزة ومتخصصة من الاعلاميين، وتعمل على تسليط الضوء لكافة القضايا والمشكلات الرياضية والتي تواجه الأندية الرياضية في الأردن.

تردد قناة الأردن الرياضية على النايلسات:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب النايلسات 10930 27500 6/ 5 H النايلسات 12398 27500 6/ 5 V

تردد قناة الأردن الرياضية على العربسات والهوتبيرد: