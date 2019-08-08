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نائب مدير بعثة الحج: اكتمال دخول الحجاج لمكة المكرمة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:08 - 08 اغسطس 2019
حجاج حجاج
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اكد وكيل وزارة الاوقاف و الشؤون الدينية و نائب مدير بعثة الحج حسام ابو الرب، اكتمال دخول حجاج فلسطين سالمين الى مكة المكرمة سواء عبر منافذ المملكة البرية والجوية او القادمين عن طريق مكرمة خادم الحرمين الشريفين، .

و اوضح ابو الرب في تصريحات لصوت فلسطين، ان ممثلي الوزارة من المرشدين الى الحج سيشرعون في توجيه الحجاج لأداء مناسك الح والصعود الى جبل عرفة.

و اضاف وكيل وزارة الاوقاف و الشؤون الدينية و نائب مدير بعثة الحج حسام ابو الرب ان هناك بعثة طبية ترافق الحجاج، لمتابعة اوضاعهم الصحية، و تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، حيث يرقد ثلاثة حالات في المستشفى، و تم توفير كمية من الادوية بعد التواصل مع شركات الادوية.

 

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