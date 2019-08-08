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اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي

  • فلسطين اليوم
  • 11:54 - 08 اغسطس 2019
جنيه سوداني جنيه سوداني
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تشهد اسعار العملات في السودان، حالة تفاوت واختلاف بين جميع العملات، وخاصة الدولار الامريكي في البنوك والسوق الأسود، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الدولار في السودان وعدم قدرة البنوك السودانية على تلبيته.

كما وتشهد السودان أزمة اقتصادية كبيرة، وذلك عند خسارة العديد من مصادر النفط التي حاز عليها الجنوب، وتصل تلك الخسارة إلى ما يزيد عن 75% من صادرات البترول، والتي كانت تساعد في دعم سعر الجنيه السوداني والميزان التجاري.

ومن الجدير ذكره، انه بدأ الارتفاع التدريجي في معدل التضخم ليصل إلى نحو 70%، وحاولت الحكومة السودانية حل المشكلة من خلال تحرير سعر صرف العملة السودانية، منذ عام تقريبا لكن الأمر ازداد سواءً، وفقد الجنيه السوداني المزيد من قيمته مقابل مختلف العملات الأجنبية.

وسنقدم لكم أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم وهي كالتالي:

العملة شراء بيع

الدولار

45.0000

45.2250

الين الياباني

0.4240

0.4261

الجنيه الاسترليني

54.7512

55.0250

الفرنك السويسري

46.1179

46.3485

الدولار الكندي

33.8463

34.0155

كرونة السويدية

4.6944

4.7179

الكرونة النرويجية

5.0497

5.0749

الكرون الدنماركي

6.7606

6.7944

الدينار الكويتي

147.9290

148.6686

الريال السعودي

11.9981

12.0581

الدرهم الاماراتي

12.2526

12.3139

الريال القطري

12.3606

12.4224

الدينار البحريني

119.3951

119.9921

ريال عماني

116.9135

117.4981

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

61.1816

61.5060

الدولار الحسابي (مصر)

3.2500

3.2898

اليورو

50.4608

50.7131

XAR

2147.9239

2158.8234

 

 

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