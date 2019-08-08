اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي

تشهد اسعار العملات في السودان، حالة تفاوت واختلاف بين جميع العملات، وخاصة الدولار الامريكي في البنوك والسوق الأسود، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الدولار في السودان وعدم قدرة البنوك السودانية على تلبيته.

كما وتشهد السودان أزمة اقتصادية كبيرة، وذلك عند خسارة العديد من مصادر النفط التي حاز عليها الجنوب، وتصل تلك الخسارة إلى ما يزيد عن 75% من صادرات البترول، والتي كانت تساعد في دعم سعر الجنيه السوداني والميزان التجاري.

ومن الجدير ذكره، انه بدأ الارتفاع التدريجي في معدل التضخم ليصل إلى نحو 70%، وحاولت الحكومة السودانية حل المشكلة من خلال تحرير سعر صرف العملة السودانية، منذ عام تقريبا لكن الأمر ازداد سواءً، وفقد الجنيه السوداني المزيد من قيمته مقابل مختلف العملات الأجنبية.

وسنقدم لكم أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم وهي كالتالي: