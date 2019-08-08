تحميل تكبيرات العيد فى مصر mp3 تكبيرات العيد الكبير مكتوبة

تكبيرات العيد فى مصر اقتراب عيد الاضحى المبارك، تكبيرات العيد مكتوبة وايضا فيديو صوت وصورة، وكل عام وانتم بخير كما لم يكن العيد فرحة وبهجة إلّا من خلال الشعائر التي نقوم بها، ومن أهم تلك الشعائر تكبيرات العيد، حيث أن تلك التكبيرات هي سنة مؤكدة، بالرغم من أنّ الفقهاء اختلفوا في وقت بدأها لكنهم اتفقوا على كونها سنة مؤكدة في العيد.

ومن الجدير ذكره، ان اول ايام عيد الاضحى في اغلب الدول العربية سيكون، يوم الاحد 11 اغسطس، وعليه فان يوم عرفة سيكون 10 اغسطس يوم السبت.

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

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