تكبيرات العيد في سلطنة عمان mp3

اعلنت البحوث الفلكية في كل من السعودية ومصر، ان اول ايام عيد الاضحى سيوافق الأحد 11 اغسطس، وعليه فان السبت 10 اغسطس سيكون الوقوف بعرفة.

كما وخالفت سلطنة عمان ذلك الإعلان، وأعلنت ان الإثنين 12 أغسطس سيكون أول أيام عيد الأضحى، موضحة اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة بالسلطنة، ووفق وكالة الأنباء العمانية، عن عدم ثبوت رؤية الهلال.

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.

سنقدم لكم في هذه المناسبة وهذا الوقت تلاوة تكبيرات العيد، وذلك لوجود الكثير من المسلمين يستغلو هذا الوقت في التكبير والاعمال الصالحة، وكل عام وانتم بخير.

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

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