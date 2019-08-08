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نتنياهو يضع الأساسات لبناء 650 وحدة استيطانية في "بيت ايل" القريبة من رام الله

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 10:14 - 08 اغسطس 2019
مستوطنات مستوطنات
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وضع رئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو حجر الزاوية لبناء 650 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيت ايل" شمال البيرة .

وقال نتنياهو خلال زيارته للمستوطنة " لقد تعهدت ببناء مئات الوحدات الاستيطانية هنا  واليوم نحن نطبق ما تعهدنا به  فهدفنا ترسيخ الاستيطان هنا وضمان السيادة على الاراضي التي تدعي اسرائيل انها لها .

وتابع "اليوم قُتل جندي "اسرائيلي" من خيرة  ابنائنا واسرته ضحت بالماضي من اجل ارض "اسرائيل" ، والمقاومين الفلسطينيين يريدون اقتلاعنا من هنا ، وهم يريدون تدميرنا ونحن نبني  وايدينا ستعتقل قتلة الجندي ".

وكان مستوطن "إسرائيلي" قُتل في عملية بطولية نفذها مقاومون بعد اختطافه وقتله ورميه في مكان آخر، في مستوطنة "غوش عتصيون"  القريبة من بيت لحم والخليل بالضفة المحتلة.

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