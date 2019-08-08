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خلال عيد الأضحى ..تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:14 - 08 اغسطس 2019
معبر الكرامة معبر الكرامة
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أعلن مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، عن تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة امام حركة المسافرين القادمين والمغادرين من والى ارض الوطن أول ايام عيد الاضحى المبارك .

وأوضح مهنا، أنه من المقرر ان تنطلق اول حافلة يوم السبت، الساعة السابعة والنصف صباحا، وستغادر آخر حافلة الساعة الثانية ظهرا في كلا الاتجاهين.

وأضاف، ان اول ايام العيد، الأحد المقبل، سيكون المعبر مغلقا بالكامل أمام حركة المسافرين.

واشار إلى أن العمل يعود بنظام الـ24 ساعة كالمعتاد، حيث ستنطلق أول حافلة ثاني أيام العيد، الاثنين المقبل، الساعة السابعة والنصف صباحا ولمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين، مهيبا بالمواطنين تجنب السفر خلال ساعات الصباح الباكر؛ منعا للازدحام .

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