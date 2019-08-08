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موعد مباراة اليمن ولبنان بطولة اتحاد غرب آسيا 2019

  • فلسطين اليوم
  • 10:55 - 08 اغسطس 2019
اليمن ولبنان اليمن ولبنان
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يستعد الفريقا اليمني واللبناني ، اليوم الخميس 8 اغسطس 2019، لاقامة مباراة في بطولة اتحاد غرب آسيا وذلك على ملعب كربلاء العراقي.

كما وتنطلق ضربة بداية الشوط الاول من المباراة، في تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت السعودية، 6:30 مساءاً بتوقيت مصر، 7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين، 7:30 مساءاً بتوقيت الأردن، 7:30 مساءاً بتوقيت سوريا، وتقوم قناة العراق الرياضية، بجانب قناة لبنان الرياضية بنقل هذة المباراة.

حيث تضم بطولة غرب اسيا تسع منتخبات عربية في مجموعتين، المجموعة الأولى تضم العراق وسوريا وفلسطين ولبنان واليمن، والمجموعة الثانية تضم كل من السعودية والكويت والبحرين والأردن.

ومن الجدير ذكره، ان منتخب اليمن يدخل المباراة بعد أن خسر في المواجهة الأولى له في البطولة، حيث خسر أمام منتخب فلسطين بهدف واحد مقابل لاشئ وفي المباراة الثانية لهم تعادل منتخب اليمن مع منتخب سوريا في مباراة كانت قوية وندية لدرجة كبيرة تعادلا بنتيجة هدف لكل فريق.

كما وإستطاع المنتخب اللبناني الإنتصار في أول مباراة لهم بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد أمام منتخب سوريا وفي المباراة الثانية تعادل منتخب لبنان سلبياً مع فلسطين ويأمل كلا المنتخبين في الإنتصار في تلك المباراة المنتظرة من كلا الجمهورين والجمهور العربي كله فسوف تكون كنوع من رد الإعتبار لمنتخب اليمن أما سوف تكون تأكيداً على العرض القوي الذي قدمه منتخب لبنان من أول البطولة إلى الآن.

 

 

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