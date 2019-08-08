موعد مباراة العراق ضد سوريا اليوم والقنوات الناقلة

يستعد ملعب كربلاء العراقي ، اليوم الخميس، لاستقبال كل من المنتخب العراقي والمنتخب السوري ، وذلك في مباراة تجمعهم، فى اطار مباريات بطولة اتحاد غرب أسيا.

كما وستكون المباراة تمام الساعة العاشرة بتوقيت العراق وسوريا وفلسطين والأردن ولبنان والسعودية والكويت والبحرين واليمن وقطر، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، وستعرض المباراة على عدة قنوات مفتوحة عربية، ابرزها قناة الرياضية العراقية، قناة الأردن الرياضية وقناة الكويت الرياضية.

ومن الجدير ذكره، انه سبق لكل منتخب أن لعب مباراتين و فاز المنتخب العراقى فى المباراتين على المنتخب اللبنانى 1/0، وفاز فى المباراة الثانية على منتخب فلسطين 2/1، بينما نال المنتخب السورى هزيمة غير متوقعة من منتخب لبنان بهدفين مقابل هدف، كما تعادل 1/1 مع منتخب اليمن.

وفي السياق نفسه، ان المنتخب العراقي يدخل لقاء الليلة وهو في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وذلك بعدما استطاع الفوز في لقاء الافتتاح علي منتخب لبنان اللقاء الذي انتهي بهدف دون رد ، اما عن المنتخب السوري يدخل اللقاء وهو يرغب في الخروج بنتيجة ايجابية، لكي يتأهل الي الدور القادم من البطولة.