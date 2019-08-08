الاحتلال يمنع بث فيديو لأسر وقتل الجندي التقطته الكاميرات

منع جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس، نشر أيّ تفاصيل حول عملية أسر وقتل جندي إسرائيلي جنوب بيت لحم، صباح اليوم الخميس، لمدة شهر.

ووفق وسائل إعلام عبرية فقد تقرر أيضًا منع بث فيديو أسر وقتل الجندي التي التقطتها الكاميرات الأمنية في مكان الحادثة.

وتشير وسائل الإعلام العبرية إلى أن التحقيقات تظهر أن الجندي قتل في مكان غير المكان الذي ألقيت فيه جثته.

ومنذ الإعلان عن الحادثة، بدأت وسائل الإعلام العبرية ومعلقيها توجيه الاتهامات لحركة حماس بالوقوف وراء العملية، واعتبرت أنها امتداد للعمل المقاوم الذي جرى إحباطه قبل أيام في القدس، من قبل خلية عسكرية في الخليل ادّعى الاحتلال أنها تلقت تعليمات من قيادة حماس بغزة.

وقال غال بيرغير مراسل قناة "ريشت كان" العبرية إن عبد الرحمن غنيمات الأسير المحرر في صفقة شاليط هو المسؤول عن نشاطات حماس بالضفة انطلاقًا من غزة، وقد يكون هو من يقف وراء العملية.