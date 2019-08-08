برشلونة يفوز على نابولي بهدفين لهدف

فاز نادي برشلونة فجر اليوم، على نادي نابلولي، بهدفين لهدف، في إطار جولة الفريقين في الولايات المتحدة الأمريكية، استعداداً للموسم الجديد.

وجاءت أهداف المباراة الثلاثة عن طريق لاعبي برشلونة، حيث تقدم سيرجيو بوسكيتس للبلوجرانا في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل صامويل أومتيتي لنابولي (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، سجل إيفان راكيتيتش الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 79.

وغاب ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة عن المباراة، وعن الجولة بالكامل بسبب الإصابة، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي في مركز خوان جامبر ببرشلونة.

في الوقت ذاته شهدت المباراة مشاركة معظم لاعبي البرسا، مثل لويس سواريز وأنطوان جريزمان.

ويستعد البلوجرانا لانطلاق أولى مبارياته بالليجا، أمام أتلتيك بلباو، يوم 17 أغسطس / آب الجاري، بينما يواجه نابولي نظيره فيورنتينا في الكالتشيو، يوم 24 من نفس الشهر.