زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب تايوان

ضرب زلزال بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر جزيرة تايوان، اليوم الخميس، أدى لانقطاع بالتيار الكهربائي.

ووقع الزلزال على عمق 30 كيلومترات تحت سطح الأرض قبالة مدينة يلان الساحلية شمال شرق البلاد، بحسب مركز شبكات الزلازل الصيني.

بدوره قال مكتب الأرصاد الجوية في تايوان إن الزلزال بلغت شدته 6 درجات، ووقع على عمق 22.5 كم تحت سطح الأرض.

وتسبب الزلزال في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 1300 منزل في العاصمة تايبيه.

واهتزت ناطحات السحاب في أكبر مدينة بالبلاد، في وقت عُلق النقل بالسكك الحديد جزئيا في مقاطعة ييلان، كما تم التنبيه على السائقين ضرورة خفض سرعاتهم إلى 60 كم في الساعة.

ولم يصدر أي بيان عن السلطات التايوانية حول ما إذا كان الزلزال قد تسبب في حدوث وفيات أو سقوط جرحى أم لا.

وتقع تايوان بالقرب من التقاء صفيحتين تكتونيتين، وتشهد زلازل باستمرار، ووقع أسوأ هذه الزلازل في سبتمبر/أيلول 1999 وبلغت شدته 7.6 درجات وتسبب بمقتل 2400 شخص.