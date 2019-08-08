بلدية دير البلح تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أكدت بلدية دير البلح انهاء كافة استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك حيث قامت بإعداد خطة عمل للنظافة للحفاظ على نظافة المدينة ومنع انتشار الأوبئة خلال فترة العيد، وبينت أن قسم النظافة مستمر في عمله اليومي كالمعتاد من جمع وترحيل والتخلص من النفايات.

وبينت أن أعمال النظافة ستشمل منطقة مركز البلدية ليلة العيد، كما سيتم تشغيل كارات نظافة إضافية للعمل خلال فترة العيد حيث سيتم لتغطية كافة مناطق وأحياء المدينة بالكامل.

وأوضحت البلدية، أنه تم التنسيق مع إدارة مجلس النفايات الصلبة للعمل خلال فترة إجازة العيد فيما يتعلق بترحيل النفايات حسب الخطة الموضوعة.

ووجهت البلدية نداء لكافة المواطنين بضرورة الحفاظ على النظافة، ووضع مخلفات الذبح في أكياس محكمة الإغلاق لتسهيل عملية ترحيلها وإخراج النفايات مبكراً تمهيداً لترحيلها في نفس اليوم.

كما دعت المواطنين إلى عدم إلقاء مخلفات الاضاحي في شبكة الصرف الصحي حتى لا يتسبب ذلك في إغلاقها وفيضان المجاري بالشوارع.