أمريكا تحظر على شركاتها توقيع عقود مع هواوي

حظرت الولايات المتحدة رسمياً على الشركات الأمريكية توقيع عقود مع عملاق التكنولوجيا "هواوي" وشركات صينية أخرى، في أحدث حلقة من النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

وهذه القواعد المؤقتة ستمنع بدءا من 13 أغسطس على أي وكالة اتحادية أمريكية من أن تتحصل من تلك الشركات الصينية، على معدات اتصالات أو تكنولوجيا.

وفي الواقع فإن هذه القواعد تأتي تنفيذا لحظر مدرج في قانون الدفاع الذي وافق عليه الكونغرس في وقت سابق هذا العام.

وتنص الوثيقة على جواز منح إعفاءات "في ظروف معينة" لمدة تصل إلى عامين، من قبل رئيس وكالة فدرالية، أو في حالات أخرى من قبل مدير أجهزة الاستخبارات الوطنية.

ويعتبر نشر هذه القواعد، الحلقة الأحدث في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع قيود على عمل "هواوي" في الولايات المتحدة.

ويؤكد مسؤولون أمريكيون على أن هذه المجموعة الصينية مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الصينية.