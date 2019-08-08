وزيرا الدفاع الإيراني والقطري يبحثان تطوير العلاقات

بحث وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، الأربعاء، مع نظيره الإيراني، أمير حاتمي العلاقات الثنائية بين بلديهما، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، فقد تم بحث سبل تعزيز العلاقات وتطويرها خلال اتصال هاتفي بين العطية وخاتمي. وخلال الاتصال وجه الوزير الإيراني دعوة لنظيره القطري لزيارة طهران، ليعرب الأخير عن ترحيبه بالدعوة.

وأكد وزير الدفاع القطري، خلال الاتصال، موقف بلاده بأن "أمن واستقرار المنطقة مسؤولية الجميع، وأن ذلك يستدعي الجلوس على طاولة النقاش بين جميع الأطراف المختلفة."

وشدد في الوقت ذاته على أن "ايران لاعب أساسي وطرف رئيسي في أمن واستقرار المنطقة."