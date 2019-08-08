ليبرمان : مقتل الجندي بسبب خنوع حكومة نتنياهو للمقاومة بغزة

قال رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان رداً على مقتل الجندي الاسرائيلي الليلة الماضية في غوش عتصيون " ان الخضوع للمقاومة بغزة ادى لوقوع لعمليات في القدس والضفة الغربية.

وقال موقع المستوطنين 7 ان الاجهزة الامنية تعلم عن عشرات الخلايا التي تحاول تنفيذ عمليات بتوجيهات قيادة حماس المتواجدة بقطاع غزة ، مشيراً الى ان مصطلح تسوية مع حماس ما هو الا مغسلة كلام من قبل الحكومة الاسرائيلية للخنوع ومحاولة لشراء هدوء قصير المدي وانا متأكد بان قوات الجيش ستصل لمنفذي العملية .

وكان جندي إسرائيلي قتل فجر اليوم الخميس في عملية طعن قرب منطقة مستوطنة "عتصيون" القريبة من جبل الخليل إلى الجنوب مباشرة من القدس وبيت لحم في الضفة الغربية .