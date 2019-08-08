مقتل جندي إسرائيلي في عملية طعن قرب رام الله

قتل جندي إسرائيلي فجر اليوم الخميس في عملية طعن قرب منطقة مستوطنة "عتصيون" القريبة من جبل الخليل إلى الجنوب مباشرة من القدس وبيت لحم في الضفة الغربية .

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الاحتلال تقوم في هذه الأثناء بإجراء مسح مكثف للمنطقة للوقوف على خلفية الحادث.

فيما أشار موقع روتر الإسرائيلي أن يكون الحدث عبارة عن عملية اختطاف لاحد الجنود مشيرا إلى خطورة الحدث.

فيما أككد مراسل صوت إسرائيل باللغة العربية لم ينفِ فكرة أن يكون قد تعرض للطعن على خلفية تنفيذ عملية فدائية، وأن الخلية التي نفذت العملية ما زالت طليقة.

وأوضح إن: "مقتل الجندي طعنا بالسكين كان خلال توجهه إلى جلسات التعليم التوراتي قرب مستوطنة غوش عتصيون."

وتحدثت وسائل إعلام اسرائيلية أخرى، عن احتمالية أن تكون عملية الطعن قد وقعت إثر عملية اختطاف للجندي والذي عثرت جنود الاحتلال على جثته عند الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم الخميس ملقاة بين مستوطنتي عفرات وجوش عتصيون.