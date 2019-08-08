ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

الاحتلال ينفي محاولة خطف الجندي

مقتل جندي إسرائيلي في عملية طعن قرب رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 07:52 - 08 اغسطس 2019
عملية طعن عملية طعن
جوال
مشاركة

قتل جندي إسرائيلي فجر اليوم الخميس في عملية طعن قرب منطقة  مستوطنة "عتصيون" القريبة من جبل الخليل إلى الجنوب مباشرة من القدس وبيت لحم في الضفة الغربية .

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الاحتلال تقوم  في هذه الأثناء بإجراء مسح مكثف للمنطقة للوقوف على خلفية الحادث.

 

فيما أشار موقع روتر الإسرائيلي أن يكون الحدث عبارة عن عملية اختطاف لاحد الجنود مشيرا  إلى خطورة الحدث.

 

فيما أككد مراسل صوت إسرائيل باللغة العربية لم ينفِ فكرة أن يكون قد تعرض للطعن على خلفية تنفيذ عملية فدائية، وأن الخلية التي نفذت العملية ما زالت طليقة.

 

وأوضح إن: "مقتل الجندي  طعنا بالسكين كان خلال توجهه إلى جلسات التعليم التوراتي قرب مستوطنة غوش عتصيون."

 

وتحدثت وسائل إعلام اسرائيلية أخرى، عن احتمالية أن تكون عملية الطعن قد وقعت إثر عملية اختطاف للجندي والذي عثرت جنود الاحتلال على جثته عند الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم الخميس ملقاة بين مستوطنتي عفرات وجوش عتصيون.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات