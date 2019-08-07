نقابة الأطباء تحمل النيابة ما ستؤول إليه الأوضاع بعد العاشرة من صباح الخميس

ناشد نقابة الأطباء في الضفة الغربية الرئيس محمود عباس بالتدخل السريع لإنقاذ الوضع الصحي عقب الحالة التي وصلت إليه الأوضاع خلال اليومين الماضيين.

وقالت النقابة في بيان لها مساء اليوم:" أن نقابة الأطباء ترفض سياسة الإذلال والخضوع , وسلب الحقوق والتهديد بالرزق فالكرامة والحق في الاعتراض وإبداء الرأي الحر لا يقبل المساومة وسيكون صوتنا عاليا مع الحق دائما.

وحملت نقابة الأطباء المسؤولية الكاملة عن ما الت اليه الامور وما سيحدث من تطورات للنيابة العامة وذلك لتعنتها وخرقها للقانون الأساسي الفلسطيني .

وقرر مجلس النقابة مساء اليوم، دعوة جميع الأطباء المنتسبين لنقابة الاطباء-مركز القدس إلى التوقف عن ممارسة مهنتهم الطبية في جميع المرافق الصحية التابعة لخزينة الدولة باستثناء الأطباء المناوبين ومراكز الخدمات الطبية العسكرية.

كما قررت أنه في حال عدم الإفراج عن الطبيب المعتقل وعدول النيابة العامة عن بيانها حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم غدٍ الخميس الموافق 8.8.2019 تدعو نقابة الأطباء جميع الأطباء المنتسبين لنقابة الاطباء-مركز القدس إلى الاستنكاف الجماعي عن العمل في جميع المرافق الصحية التابعة لخزينة الدولة مع مغادرة أماكن العمل بلا اي استثناء ويستثنى فقط من ذلك مراكز الخدمات الطبية العسكرية وتحمل نقابة الأطباء وزارة الصحة والحكومة المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المرضى المتواجدين في أقسام المستشفيات

كما دعت النقابة للعمل بصرف أدوية أمراض زراعة الكلى والأورام من خلال مدير الشؤون الصحية فقط في مديريات الصحة المركزية لكل محافظة.

واوضحت أنه سيكون مؤتمر صحفي في مقر نقابة الأطباء رام الله الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم غدٍ الخميس بتاريخ 8.8.2019 لاطلاع الرأي العام على تفاصيل كانت النقابة قد تجنبت الخوض بها درء الفتنة في المجتمع وندعو جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لحضور هذا المؤتمر.

وحذرت نقابة الأطباء ومن خلفها الهيئة العامة من المساس بأي من اعضائها على خلفية الإجراءات النقابية.