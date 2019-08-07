موعد صلاة العيد الاضحى 2019 فى مصر والسعودية

اعلنت البحوث الفلكية في السعودية وجمهورية مصر العربية، أن يوم الجمعة الموافق 2 من أغسطس 2019 كان بداية للشهر الهجري ذو الحجة، وبناءا عليه يكون موعد وقفة عرفات 10 أغسطس 2019، كما ان أول أيام عيد الاضحى المبارك سيكون 11 أغسطس 2019.

كما وان موعد صلاة عيد الأضحى 2019 في جمهورية مصر العربية، تكون عقب شروق الشمس بوقت قليل ويكون الفارق دقائق بسيطة بين المحافظات المختلفة بجمهورية مصر العربية، وان مواعيد الصلاة ستكون كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2019-1440 في جمهورية مصر العربية المدينة موعد صلاة عيد الأضحى 2019 القاهرة في تمام الساعة 05:45 صباحا الجيزة في تمام الساعة 05:45 صباحا كفر الشيخ في تمام الساعة 05:44 صباحا الفيوم في تمام الساعة 05:47 صباحا الأسكندرية في تمام الساعة 05:48 صباحا طنطا في تمام الساعة 05:45 صباحا أسيوط في تمام الساعة 05:49 صباحا حلايب وشلاتين في تمام الساعة 05:34 صباحا السلوم في تمام الساعة 06:06 صباحا دمياط في تمام الساعة 05:40 صباحا مطروح في تمام الساعة 05:59 صباحا

اما بالنسبة للملكة العربية السعودية فإن موعد صلاة عيد الأضحى 2019 في السعودية بمختلف مدنها سيكون كالتالي: