ما حقيقة وفاة أشرف عبد الباقي ؟

انتشرت خلال الساعات الماضية كثير من الاخبار، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الممثل المصري اشرف عبد الباقي، مما أثار قلق الجمهور إلى أن تبين أنها مجرد شائعة أطلقها أحد الأشخاص.

كما وكتب عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الفنان منير مكرم عبر صفحته الخاصة تعليقاً على الموضوع": "أشرف عبد الباقي بخير وبطلوا إشاعات".

وقال أشرف عبد الباقي في تصريحات صحفية :"فوجئت بانتشار خبر وفاتي، وبكم مكالمات هائلة من أصدقائي وعائلتي بعد انتشار هذه الشائعة السخيفة، للاطمئنان على صحتي وبيان حقيقة الأمر" .

ويُقدّم أشرف عبد الباقي حالياً عروض الموسم الرابع من "مسرح مصر"، ويشارك في بطولتها علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وكريم عفيفي، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي.

واضاف اشرف: "مطلق هذه الشائعة شخص مريض وسخيف، فما الذي يستفيده من وراء هذه الأكاذيب! والخطأ يعود أيضا على الذين نشروا الاخبار دون أن يكلفوا أنفسهم بالتأكد من الأمر".