تردد قناة ام بي سي العراق على قمر النايل سات 2019

تعد قناة إم بي سي العراق من القنوات العراقية التي تبث من خلال القمر الصناعي نايل سات والتابعة لمجموعة قنوات ام بي سي، والموجهة لكل الشعب العراقي من خلال بثها العديد من الفقرات والبرامج المتنوعة والمختلفة عن بعضها على شاشة واحدة وتردد واحد لتصبح من افضل واشهر القنوات العراقية ،والتي تهتم بعرض كل ما هو جديد وحصري يهم المشاهد العراقي ،ويجعله من متابعين قنوات ام بي سي العراقية .

كما تحرص مجموعة قنوات ام بي سي على بث محتواها التلفزيوني طوال اليوم على مدار الساعة دون توقف وبشكل مجاني وحصري بدون اشتراك او تشفير ،حيث تعمل المجموعة على إطلاق قناة إم بي سي العراق الجديدة المخصصة للشعب العراقي والتي تهتم بعرض المحتوى الترفيهي الراقي والمناسب لجميع أفراد الاسرة والمجتمع العراقي ،يأتي إطلاق هذه القناة بسبب حرص مجموعة قنوات إم بي سي على جذب المشاهد العراقي الى قنواتها والى الاهتمام بالمجتمع العراقي ،من خلال إنتاجها لبرامج متنوعة ومسلسلات كوميدية أو درامية .

كما تستعد قناة إم بي سي العراق لموسم شهر رمضان من خلال اتفاقها على عدد من المسلسلات الجديدة والتي سوف تكون حصرية على القناة لتعمل على زيادة نسب مشاهدة القناة وزيادة عدد المتابعين والحصول على أعلى نسب مشاهدة داخل العراق .

ولكل من يريد تردد قناة إم بي سي العراق يمكنك أن تجده من خلال الجدول المرفق أسفل المقال مع التنويه انه سوف يتم اطلاق القناة بشكل رسمي لتؤدي كافة أعمالها في تاريخ 17 فبراير القادم ،ومن الممكن ان تقوم القناة بتغيير ترددها الى تردد جديد للحصول على بث بتقنية HD .

تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq