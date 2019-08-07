الشيخ عدنان يدعو إلى تكثيف فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين

دعا الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده لإسناد الأسرى المضربين عن الطعام، والوقوف إلى جانبهم حتى ينالوا حريتهم ويكسروا قيد السجان.

جاء ذلك خلال مسيرة دعم وإسناد مع للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، انطلقت من مدينة رام الله، مساء اليوم الأربعاء، رفعت صورا لعدد من الأسرى، ولافتات تضامن مع المضربين.

ودعا المشاركون في المسيرة إلى تكثيف الفعاليات المساندة للأسرى المضربين في سجون الاحتلال.

وقال الشيخ عدنان في كلمة له خلال المسيرة التي شارك فيها المئات من أبناء رام الله: الأسرى ينوبون عن الأمة في الدفاع عن فلسطين، ويخوضون معركة الأمعاء الخاوية للحفاظ على كرامتهم وانتزاع حريتهم من بين أنياب السجان الظالم".

وطالب عدنان المؤسسات الإعلامية بالاهتمام أكثر بقضية الأسرى المضربين عن الطعام، وتغطية الفعاليات التي تساندهم، مؤكدا على أن الأسير المضرب عن الطعام بحاجة ماسة لمتابعة إعلامية، من أجل تشكيل ضغط حقيقي على الاحتلال.

ويواصل ستة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام لفترات متفاوتة، أقدمهم الأسير حذيفة حلبية من بلدة أبو ديس شرق القدس، والأسير حسن الزغاري من مخيم الدهيشة، والأسير سلطان خلوف من جنين، والأسير أحمد غنام، والأسير وجدي العواودة، والأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ طارق قعدان من بلدة عرابة بجنين.