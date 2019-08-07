الهباش: المؤامرة على سوريا كانت تستهدف المنطقة العربية وفي قلبها فلسطين

صرح قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، د. محمود الهباش أن المؤامرة على سوريا كانت تستهدف كل المنطقة العربية، وفي قلبها القضية الفلسطينية التي هي محور حركة الأمة في هذا الوقت.

وأكد الهباش أن القيادة الفلسطينية تابعت بقلق الأزمة السورية منذ بدايتها خاصة الرئيس عباس، موضحا أن القيادة كانت تشعر بالأمل والرغبة في تجاوز سوريا لهذه الأزمة وحدث ذلك فعلا.

وأضاف الهباش في لقاء متلفز على قناة الإخبارية السورية: " بدأت سوريا تتعافى رغم مرارة الألم الذي لحق بنا وبها بسبب المؤامرة المسماة "الربيع العربي" الذي ليس له علاقة بالعرب، وأدركنا أن سوريا ستنتصر "

وتابع الهباش المتواجد في سوريا في زيارة رسمية: " زرت سوريا ووجدت الحياة تسير بشكل عادي وحركة الناس طبيعية الى حد كبير جدا مثل أي مكان في العالم رغم ان سوريا دفعت ثمنا طوال السنوات الماضية"

وفي رده على سؤال حول أسباب الزيارة قال الهباش إنه ليس بحاجة إلى سبب لزيارة سوريا، موضحا أن الزيارة جاءت بتكليف الرئيس عباس لحمل رسالة خاصة الى الرئيس السوري بشار الاسد تتعلق بالوضع العام بين سوريا وفلسطين.

وأشار الهباش إلى أن المقصود بالوضع العام بين البلدين هو القضية الفلسطينية وما يجري تداوله من مؤامرات تستهدف جوهر القضية وحق عودة اللاجئين وإقامة الدولة كاملة السيادة على ارض فلسطين .

وثمن الهباش الدور السوري في احتضان اللاجئين الفلسطينيين، مبيناً أن سوريا احتضنت اللاجئين الفلسطينيين في كل وقت بداية من النكبة وحتى يومنا هذا وعاملتهم معاملة السوري في الحقوق قبل الواجبات.

وحذر الهباش من الانسياق خلف اسرائيل في زرع الخلافات بين الدول العربية مؤكدا أن أية خلافات عربية داخلية ستنعكس سلبا على القضية الفلسطينية.

وتابع : "إسرائيل تريد العرب مفككين ومختلفين وهي تتغذى على هذه الخلافات، نحن نألم عندما نرى انشقاقات عربية، وفي نفس الوقت نحن لا نريد أن ندير بوصلة الازمة بالاتجاه العربي العربي، ونريد ان نركز على ان خلافنا مع الاحتلال"

وطالب الهباش الدول العربية للتوحد في مواجهة الأفكار الارهابية التي تستهدف البلاد العربية جميعها، موضحا أن الفكر الارهابي لا يقف عند حدود دولة، ويجب مواجهته من الجميع.