متى عيد الاضحى في العراق 2019

أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق، السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، أن يوم الأثنين 12 آب الجاري هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وعليه فان وقفة عرفات ستكون 11 اب.

كما ويترقب المسلمون بجميع أنحاء العالم موعد عيد الأضحى المبارك 1440 للاحتفال به، حيث تتعدد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بجميع الدول وتجتمع جميعها على الشعور بالبهجة والسرور خاصة للحجاج الذين يؤدون مناسك الحج، حيث تتعدد مظاهر الاحتفال بالعيد من ذبح الأضاحي والخروج والفسح بالحدائق والمتنزهات وزيارة الأقارب والأصدقاء وشراء لوازم العيد وغيرها.

كما ويحتفل الناس في العراق، بعيد الأضحى بالذهاب إلى المسجد القريب للصلاة، وتلاوة القرآن، والاستماع إلى خطبة، كما أنهم يقوموا بالتضحية بحيوان، وتناول اللحم مع العائلة والأصدقاء وتقديم ثلث اللحوم للفقراء.