عيد الاضحى ٢٠١٩ في امريكا

أكد معهد البحوث الفلكية في أمريكا، ان غرة شهر ذي الحجة وافقت فلكيا يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس وعليه فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل، وذلك وفقا للحسابات التي اجراها علماء المعهد.

كما واوضح المعهد في بيان له، إن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440، سيولد في تمام الساعة الخامسة و 12 دقيقة فجرا، وذلك بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يوم الخميس المقبل في الأول من شهر أغسطس و الـ29 من شهر ذي القعدة الحالي (يوم الرؤية)".

وأضاف البيان أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس في يوم الرؤية أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدة تتراوح ما بين 17 و39 دقيقة.

وبين معهد البحوث الفلكية، أن يوم الوقوف على عرفة، هو السبت في العاشر من أغسطس، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس وفقا لـ"الحسابات الفلكية".