موعد عيد الاضحى في السعودية 2019 - 1440

اعلنت البحوث الفلكية في السعودية، أن يوم الجمعة الموافق 2 من أغسطس 2019 هو بداية للشهر الهجري ذو الحجة، وبناءا عليه يكون موعد وقفة عرفات 10 أغسطس 2019، كما ان أول أيام عيد الاضحى المبارك سيكون 11 أغسطس 2019.

واشارت وزارة الخدمة المدنية السعودية، الى ان موعد اجازة عيد الاضحى، ستكون اعتبارا من 5 ذو الحجة وحتى 15 ذو الحجة من نفس الشهر، على أن يبدأ العاملون في المملكة دوامهم الرسمي اعتبارا من اليوم السادس عشر من ذو الحجة، وكل عام وانتم بخير.

كما واوضحت وزارة الخدمة، انه على جميع المؤسسات الرسمية داخل المملكة العربية السعودية ان تلتزم في مدة الإجازة عدا بعض القطاعات كالمستشفيات، وتمنح الشركات ذات القطاع الخاص إجازة أقصر للموظفين جاء هذا وفقا لما تنص عليه المادة الرابعة من لائحة الإجازات.

كما وتترقب جميع الأمة الإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك الذي يتميز عن غيره من الأعياد فيما يخص الاحتفالات وإقامة الندوات الكبيرة، وتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والأماكن التي تخصصها الحكومة في الدولة لجميع المسلمين لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك.