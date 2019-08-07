تردد قناة العراق الرياضية على نايل سات الجديدة 2019

تعد القناة العراقية الرياضية، واحدة من أهم القنوات الفضائية على النايلسات والتي تبث على التلفزيون العراقي، كما وتهتم القناة بنقل جميع الأحداث والأخبار التي تهم الأندية والمنتخبات العراقية، وتنقل المباريات الهامة لها سواء كانت الودية أو الدورية، وايضا تمتلك من 5 إلى 6 استديوهات تحليلية لنقل وتحليل أحداث المباريات.

تأسست القناة العراقية في عام 2005، كما وامتلكت الحق الحصري في نقل و إذاعة مباريات الدوري العراقي الممتاز، بعد ما كانت قناة النهرين تقوم ببثه، إلا أن القناة رفضت في البداية حتى تم اغلاق قناة النهرين، وبذلك تمكنت قناة العراقية الرياضية في الحصول على الحق الحصري لنقل الدوري وحدها.

كما وسننقل لكم تردد قناة العراقية الرياضية وهو كالتالي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايلسات 12562 27500 6/ 5 النايلسات 12360 2894 4/ 3

ومن اهم برامج القناة العراقية الرياضية كالتالي: