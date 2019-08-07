الطيراوي: مسؤولون يستغلون نفوذهم بسرقة أراضي حكومية لصالحهم

حذر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي من استخدام البعض لنفوذهم بالاستيلاء على الأراضي واستغلالها من قبل مسؤولين لأغراض شخصية، فيما يقوم البعض الآخر بتزوير لأوراق الأراضي وبيعها لحسابهم الشخصي

وأكد الطيرواي في بيان صحفي مكتوب ، اليوم الأربعاء، أنه نبَّه الرئيس محمود عباس بهذه الانتهاكات مرتين، حيث أصدر الرئيس أوامره إلى المستشار القانوني، علي مهنا، والذي بدوره استمع من رئيس سلطة الأراضي بطلب منه لهذه الانتهاكات.

وأشار الطيراوي إلى أن الرئيس طلب من المستشار القانوني متابعة هذا الملف وإبلاغ الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها لمعاقبة المعتدين والحفاظ على أملاك الدولة.

وتابع" راجعت المستشار القانوني أكثر من مرة لاحقًا لقرار الرئيس ،لكن بقيت الأمور على حالها ،وللأسف زادت التعديات والاستغلال من قبل بعض المسؤولين".

وقال: "في ظل تزايد هذه التعديات غير القانونية وفي ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ومع ازدياد المؤامرات على القضية الفلسطينية، فإنني أهيب بالرئيس الذي أعرف حرصه على مقدرات وممتلكات الدولة أن يقوم باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المعتدين على حقوق المواطن الفلسطيني".

وأضاف "كما أهيب بالرئيس إصدار أوامره بنشر نتائج لجنة التحقيق التي تم تشكيلها في قضية تسريب "عقار العلمي" في القدس والتي تم اتهام خالد العطاري بها حيث أن هذه القضية باتت قضية رأي عام ومن حق المواطن معرفة النتائج التي توصلت لها اللجنة".