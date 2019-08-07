تردد قناة mix hollywood channel ميكس هوليود التردد الجديد 2019

تعتبر قناة Hollywood Mix Channel الجديدة من أحدث القنوات التي تقوم بعرض أفضل وأقوى الأفلام الأجنبية، وخاصة أفلام “الأكشن والرعب والدراما والخيال العلمي”، كما وأن القناة تمتلك وقتاً قصيراً في الفواصل الإعلانية فهو ما يحذب المشاهد.

وقد وجدت القناة منذ لحظة بثها الأولي إقبال منقطع النظير من الكثير من الشباب العربي بعموم البلدان العربية، كما وحققت نسبة مشاهدة غير مسبوقة، وذلك للمحتوى المتميز والجذاب من أفلام مثيرة لأشهر النجوم العالميين.

تردد قناة Hollywood Mix Channel:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11488 27500 3/4 أفقي

تردد Hollywood Mix هوليود نايل سات: