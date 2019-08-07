مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر 1440

يلتقي فريقي ريال مدريد وريد بول سالزبورج ضمن أحد المواجهات الودية للملكي من أجل الموسم الجديد من الدوري الإسباني، يطمح نادي ريال مدريد الملكي في تحقيق إنتصار جديد في لقاء ودي هام أمام نادي ريد بول سالزبورج، فهل ينجح بالظفر بإنتصار ودي جديد، ليستعيد ثقته بعد الخسائر التي تعرض لها، خصوصا الهزيمة المذلة من أتلتيكو مدريد بسباعية، والتي كانت صعبة للغاية ، ولكن تبقي في النهاية لقاء ودي، يري المدير الفني من خلاله التكتيكات الجديدة للاعبيه الجدد، والذين يلعب بعضهم لأول مرة معاً.

تنطلق المواجهة بين فريقي ريال مدريد وريد بول سالزبورج في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 بتعليق المعلق خالد الحدي..

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يلا شوت ريال مدريد تابع لايف الآن ريال مدريد وريد بول متابعة عامة حول مباراة كرة القدم اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019، تابع لايف ريال مدريد وريد بول وهي مباراة ودية للأندية، نادي ريد بول من النمسا ينافس نادي ريال مدريد اليوم من أسبانيا، تعليق خالد الحدى، ومتابعة عامة حول المباراة الهامة الودية اليوم، تابع المباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي 1.

يوتيوب ريال مدريد وريد بول اليوم، المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت السعودية والبحرين والكويت والأردن وتركيا وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والكويت وقطر واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، تابع لايف مباراة ريال مدريد اليوم بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج مباشر

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