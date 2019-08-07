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تردد قناة الشارقة الریاضیة hd على النايل سات والعرب سات

  • فلسطين اليوم
  • 20:09 - 07 اغسطس 2019
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تختص قناة الشارقة الرياضية الإماراتية، بنقل الدوري الإماراتي الممتاز، كما وحصلت على بث العديد من مباريات كرة القدم العالمية، لذلك حصلت على شعبية واسعة من الجمهور ، وكذلك القناة على اليوتيوب حصلت على العديد من المشاهدات.

وهناك الكثير من القنوات الاماراتية مثل: قنوات أبو ظبي الرياضية، وقناة دبي الرياضية، كما ونتابع معكم التردد ومعدل الترميز، والاستقطاب، قم بضبط التردد، من أجل متابعة مباريات الدوري الإماراتي إتش دي بدون تشفير.

تردد قناة الشارقة 2019:

التردد الترميز الاستقطاب القمر
11012 27500 عمودي V نايل سات
11977 27500 عمودي V نايل سات
11800 27500 أفقي H نايل سات

 

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