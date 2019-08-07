القيادي البطش: جميع الجبهات فتحت على الاحتلال لمواجهة مخططاته الاستعمارية والاحتلالية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش، أن جميع الجبهات مع الاحتلال "الإسرائيلي" قد فتحت لمواجهة مخططاته الاستعمارية والاحتلالية لأرض فلسطين، مشدداً على رفض الفلسطينيون لكافة القرارات الأمريكية "الإسرائيلية" الظالمة بحقهم.

وأوضح القيادي البطش في كلمة له خلال مسيرة حاشدة نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رفضاً لاستمرار العدوان "الإسرائيلي" على القدس وغزة والأسرى وانتصاراً لحقوق اللاجئين في لبنان، بمشاركة الفصائل الوطنية والإسلامية، في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، عصر اليوم الأربعاء، بأن شعبنا الفلسطيني بكافة شرائحه موحد ضد جميع المؤامرات التصفوية كان آخرها خطة "صفقة القرن" الأمريكية.

كما وأكد، على دعم شعبنا للأسرى المضربين على الطعام داخل سجون الاحتلال رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري والانعزال الانفرادي، محذراً من سياسات الاحتلال الممنهجة بحق أسرانا الابطال وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وأشار، إلى أن جوهر معركتنا هو إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" من أرض فلسطين، وإزالة تبعياته على شعبنا الأعزل منذُ ما يزيد عن 70 عاماً، موضحاً بأن هدفنا هو تحرير فلسطين وعودة اللاجئين المشردين إلى ديارهم المحتلة، وإقامة دولة فلسطين ذات سيادة موحدة.

كما أوضح، البطش بأن جميع المؤامرات التي يخوضها الاحتلال ومعه الولايات المتحدة الامريكية على شعبنا الفلسطيني في كل بقاع الأرض، هو من أجل إخضاع شعبنا أمام تسوياتهم السياسية، والقبول في حل سياسي منحاز "لإسرائيل".

ودعا البطش الفصائل الفلسطينية إلى عقد اجتماع عاجل بهدف الاتفاق على استراتيجية تديرها منظمة التحرير الفلسطينية في معركتها من العدو، مطالباً حركتي "فتح وحماس" إلى ضرورة إنهاء الانقسام استعادة الوحدة الوطنية.