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إطلاق اسم "السبسي" على قاعة مؤتمرات جامعة الأقصى في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:19 - 07 اغسطس 2019
جامعة الاقصى جامعة الاقصى
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أطلق مجلس أمناء جامعة الأقصى، اليوم الأربعاء، اسم الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي على قاعة المؤتمرات الكبرى في مبنى الجامعة بخان يونس. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الجامعة بمدينة غزة.
وأكد الدكتور كمال الشرافي مستشار الرئيس ورئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى ان هذا القرار جاء ذلك تقديرا ووفاءً لدور الرئيس الراحل ولتونس الشقيقة وهو كذلك خليفة الزعيم الكبير الحبيب بورقيبة، والشعب التونسي صاحب الفضل باستضافة تونس للفلسطينيين على أرضها.

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