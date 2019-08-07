الصين تتجه للمنتجات الروسية بعد نزاعها التجاري مع واشنطن

أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين بأن الصين، قد تتحول إلى المنتجات الزراعية الروسية في ظل نزاعها التجاري المحتدم مع الولايات المتحدة.

وقال أوريشكن: "تعتبر الصين الجانب الروسي وعلى عكس الأمريكيين، موردا موثوقا به لأي منتج أو خامات. ويجري الشركاء الصينيون في الوقت الراهن مباحثات معنا بشأن توريد المنتجات الزراعية وغيرها من المواد والمنتجات، وذلك لكي تتحول الصين إلى روسيا".

وأضاف الوزير الروسي، أنه بسبب تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، فإن وضع الاقتصاد الصيني، ليس في أفضل حالاته.

واحتدم التوتر التجاري بين بكين وواشنطن مؤخرا بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيفرض اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل رسوما جديدة بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة.

وعن سبب هذا القرار، زعم الرئيس الأمريكي أن الصين لم تف بوعدها بزيادة مشتريات المنتجات الزراعية الأمريكية.