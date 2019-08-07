اجمل نكت عيد الاضحى المبارك 1440

رد عليه وقاله: لأني مسجل بشهادة الميلاد باسم حماااااااار
معزة ذكية غصبها أبوها تتجوز خروف مش عاجبها اتشرطت الزواج بعد عيد الآضحى
خروف راح لامه بسرعه — ماما ماما — قالت له مالك ياحبيبي قال لها حيدبحونى، قالت له بعيد الشر، قال لها لأ بعيد الاضحى
واحد أحول قام بيذبح الخروف..وأول ماحط السكينة على رقبة الخروف قعد الخروف يضحك هاهاهاها….فساله الرجل بتضحك ليه ؟قال له الخروف السكينة مقلوبة
احدى العائلات اشترت خروف قبل العيد بأربع اشهر
وفضل ياكل معاهم ويشرب معاهم
ينام معاهم يخرج ويدخل بردوا معاهم
وبدا يلف بيهم لغاية صباحية العيد فاق
من بدري وبدا يبكي و يبكي
فاستغربوا وسالوه ايه اللي يبكيك ؟
قال لهم:الناس كلهم اشتروا خروف العيد الا احنا
خروف قبل ما يذبحونه سألوه ايه تتمنى بعد ما نذبحك؟
قال إن ما تاكلوني بقسوة
الولايات المتحدة تستنكر إعدام ملايين الأغنام بطريقة وحشية.
فرار آلاف الأغنام خارج المدن بعد تعرضها لعمليات ذبح وسلخ بشعة.