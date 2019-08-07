اجمل نكت عيد الاضحى المبارك 1440 بدأ العد التنازلي وتلاقي جاء عيد الاضحى وبدأ من غير احم ولا دستور.فاذا يعني لسه مش مستعد او ناوي تطنش السنة دي بدون تهاني لان كل الكلام زي بعضه ولازم تقول الاسطوانة بتاعت: كل سنة وانت طيبين ولا بخير كل مرة .. غير المرة دي وبارك وهني وابعت شوية رسائل مضحكة على الموبايل واحلى مسجات نكت عيد الاضحى ، يعني هتلاقي تحت منك لو نزلت علطول مجموعة من احلى و اجمل رسائل النكت عن خروف العيد 2019 – 2020- ارسلها وليك الاجر والثواب وفرح قلب كل اللي عندك ع الفيس بوك او ع الموبايل او على السطوح كمان.

خروف يسأل خروف: عدى عيدين ومحدش دبحك لييييييييه ؟

رد عليه وقاله: لأني مسجل بشهادة الميلاد باسم حماااااااار



معزة ذكية غصبها أبوها تتجوز خروف مش عاجبها اتشرطت الزواج بعد عيد الآضحى



خروف راح لامه بسرعه — ماما ماما — قالت له مالك ياحبيبي قال لها حيدبحونى، قالت له بعيد الشر، قال لها لأ بعيد الاضحى



واحد أحول قام بيذبح الخروف..وأول ماحط السكينة على رقبة الخروف قعد الخروف يضحك هاهاهاها….فساله الرجل بتضحك ليه ؟قال له الخروف السكينة مقلوبة



احدى العائلات اشترت خروف قبل العيد بأربع اشهر

وفضل ياكل معاهم ويشرب معاهم

ينام معاهم يخرج ويدخل بردوا معاهم

وبدا يلف بيهم لغاية صباحية العيد فاق

من بدري وبدا يبكي و يبكي

فاستغربوا وسالوه ايه اللي يبكيك ؟

قال لهم:الناس كلهم اشتروا خروف العيد الا احنا





خروف قبل ما يذبحونه سألوه ايه تتمنى بعد ما نذبحك؟

قال إن ما تاكلوني بقسوة





الولايات المتحدة تستنكر إعدام ملايين الأغنام بطريقة وحشية.