عرفات و هنية في شوارع "تل أبيب"

تفاجأ سكان "تل أبيب"، صباح اليوم الأربعاء، بتغيير لافتات بعض الشوارع في المدينة إلى "ياسر عرفات" و"إسماعيل هنية" و"البالونات الحارقة".

و أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، فقد غيرت مجموعة من الناشطين تحمل اسم "مشروع النصر الإسرائيلي" لافتات الشوارع، احتجاجا على ما يصفوه بـ"الإجراءات الحكومية الضعيفة ضد حماس والإرهاب".

وتضم تلك المجموعة سكان مستوطنات غلاف غزة وعائلات عسكريين إسرائيليين.

وتحتج المجموعة على ما قالوا عنه إنه "ظروف حياة سيئة في المستوطنات وفشل الحكومة في التعامل مع حركة حماس"، بحسب الصحيفة.

ودعت الجماعة المسؤولين "الإسرائيليين" وجيش الاحتلال إلى "التحول من سياسة التهدئة إلى سياسة النصر من خلال الوسائل العسكرية والاقتصادية والسياسية".