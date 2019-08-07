غانتس يضع شرطين أساسيين للتعامل مع حماس

طالب رئيس المعارضة الإسرائيلي ورئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، الحكومة الإسرائيلية القادمة لوضع شرطين أساسيين في التعامل مع قطاع غزة.

وأوضح غانتس أن أهم شرطين في التعامل مع غزة وانهاء مشاكلها، هو "تحقيق الهدوء المطلق في جنوب "إسرائيل" المحاذي لقطاع غزة، وإعادة الجنود الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة إلى ذويهم".

وقال غانتس: "لا يمكن لإسرائيل أن تكون رهينة وأن تخضع للإملاءات بأي حال من الأحوال".

وشدد على ضرورة السعي لتحقيق السلام وإيجاد حلول لقطاع غزة، مستذكراً بالقول: "هذا لا يعني قبول "إسرائيل" بوضع تطلق على أراضيها بالونات حارقة".