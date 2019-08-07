انتقالات من العيار الثقيل تحضرها الأندية الانجليزية قُبيل اغلاق السوق بساعات

يدخل الدوري الإنجليزي الممتاز الـ24 ساعة الأخيرة في سوق الانتقالات، والتي من المتوقع أن توقع صخبا شديدا، مع اقتراب نجوم كبار للدوري الذي ينطلق الجمعة.

وتسارعت وتيرة الأخبار في الساعات الأخيرة، لتكشف الصحيفة عن اقتراب انتقال نجمين من "العيار الثقيل"، وهما البرازيلي فيليب كوتينيو والأرجنتيني باولو ديبالا.

وبطريقة مفاجئة، دخل أرسنال الإنجليزي بقوة على خط التعاقد مع البرازيلي كوتينيو، نجم برشلونة، ومثله دخل الغريم توتنهام في سباق التعاقد مع نجم يوفنتوس ديبالا.

وسيتوجب على الأندية التفاوض بسرعة قياسية، فالقانون الجديد يحتم إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت لندن، يوم الخميس.

ديبالا

وأشارت تقارير إيطالية مساء الثلاثاء، إلى أن توتنهام، رابع الموسم الماضي، اتفق مع ديبالا على قيمة الصفقة البالغة 70 مليون يورو، على أن ينهي النادي اللندني الاتفاق مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية.

وبالرغم من اتفاق الناديين، إلا أن صحفيين إيطاليين أكدوا أن الاتفاق مع وكيل أعمال ديبالا لن يكون سهلا، خاصة مع مطالب اللاعب المرتفعة، وقيمته الدعائية العالية جدا.

كوتينيو

صفقة كوتينيو ستكون بلا شك أكثر تعقيدا، حيث سيتنافس الغريمان توتنهام وأرسنال للظفر بخدمات نجم برشلونة.

وقالت صحيفة "إيفننغ ستاندرد" إن برشلونة يسعى لإعارة كوتينيو لإنجلترا مقابل 25 مليون يورو لعام واحد، قبل أن يبيعه بشكل كامل الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة "ليكيب" أن أرسنال يلاحق كوتينيو بقوة، حيث أجرى مسؤولو النادي مفاوضاتهم خلال زيارتهم الأخيرة للكامب نو خلال المباراة الودية التي جمعت الناديين.

وتنقسم المصادر الكروية بشأن النادي الأقرب لضم كوتينيو، ولكن الأمر أصبح قريبا جدا، كوتينيو قد يكون، بنسبة كبيرة، لاعبا لتوتنهام أو أرسنال الموسم المقبل.

إيركسن

أكدت الصحف الإنجليزية أن ملاحقة مانشستر يونايتد لنجم توتنهام، الدنماركي كريستيان إيركسن، انتهت بشكل نهائي، حيث أكد اللاعب رغبته بالانتقال لإسبانيا.

وقال "سكاي سبورتس" إن "الشياطين الحمر" انسحبوا من مفاوضات إيركسن، والسبب هو تمسك اللاعب بالانتقال لريال مدريد الإسباني.

مانزوكيتش

أكد الصحفي الإنجليزي جيمس روبسون أن مانشستر يونايتد أعاد محاولاته للتعاقد مع مهاجم يوفنتوس، الكرواتي ماريو مانزوكيتش.

ومع قرب رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، شبه المؤكد، سيحاول "الشياطين الحمر" التعاقد مع المخضرم مانزوكيتش، لقيادة خط الهجوم الموسم المقبل.

ويتوقع أن تشهد إنجلترا يوما "مجنونا" الأربعاء، مع تسابق أندية القمة على التعاقد مع النجوم قبل إغلاق سوق الانتقالات وانطلاق البريميرليغ.