الاحتلال يواصل رفض اصدار جوازات السفر القروءة ألياً للفلسطينيين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أربعة أشهر احتجاز المعدات الخاصة بإصدار جواز السفر الفلسطيني المقروء الياً "البيومتيرك"، حسب المواصفات العالمية.

وقال مدير عام الجوازات في فلسطين سلطي الريموني، اليوم الأربعاء: "منذ عامين يجري التحضير مع شركة فرنسية لإصدار الجواز الفلسطيني الجديد "البيوميترك" وهي منحة فرنسية الا ان الاجراءات الاسرائيلية حالت دون ذلك".

وأوضح الريموني أنه ونتيجة الضغط الكبير على اصدار الجوازات وخاصة في فصل الصيف تم طلب شراء 800 ألف جواز جديد لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وباقي دول العالم –الشتات-.