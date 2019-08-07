الذهب يصل أعلى سعر له منذ 6 سنوات

صعدت أسعار الذهب 1 بالمئة، الأربعاء، إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام، في ظل غياب أي مؤشر على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما حفز إقبال المستثمرين على اصول الملاذ الآمن.

وارتفعت أسعار الذهب عند الساعة 07:18 (بتوقيت غرينتش) في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1490.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2013.

ووفقا لرويترز، فقد ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 1501.50دولار للأوقية.

وتصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على نحو سريع خلال الأيام الماضية، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على واردات صينية.

ولم يتأخر الرد الصيني كثيرا، حيث سمحت الصين لعملتها بالتراجع إلى أقل من 7 يوانات للدولار، وهو أعلى مستوى مهم من الناحية المعنوية، مما دفع واشنطن إلى تصنيف بكين "متلاعبا بالعملة".