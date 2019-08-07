أوريدو تقدم تسهيلات لمشتركيها من موظفي القطاع العام

أعلنت شركة "أوريدو فلسطين" للاتصالات، اليوم الأربعاء، عن رزمة تسهيلات لمشتركيها من موظفي القطاع العام، مراعاة للأزمة المالية التي تمر بها البلاد، واستجابة لنداء الحكومة.

وقالت الشركة، في بيان، إنها مستمرة بالتعاون مع مشتركيها من القطاع الحكومي، وستستمر بتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع الراهن وتعزيز صمودهم والتسهيل عليهم إلى حين انجلاء الأزمة المالية، مؤكدة انها ستقوم بتعزيز الاجراءات التي بدأت باتخاذها منذ اليوم الاول للازمة، وذلك استجابة لنداء رئيس الحكومة محمد اشتية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ضرغام مرعي: اتخذت الشركة قرارا واضحا منذ اليوم الأول للوضع الراهن يقضي بأن نكون سندا لأهلنا في هذه الأزمة، مقدمين التسهيلات الفعالة لتخفيف الأعباء عن الموظفين في القطاع الحكومي، ولضمان استمرار تمتعهم بخدمة الاتصالات وعدم انقطاعها، ومراعاة ظرفهم المادي في الدفعات.

وأضاف: لا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه الإجراءات تنسجم مع توجيهات رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الاتصالات إسحق سدر، التي تدل على مدى الاهتمام الكبير من قبل الحكومة الفلسطينية بكافة التفاصيل المتعلقة بحياة الموظفين الحكوميين.

وقال: ستبقى أبواب شركتنا ومعارضنا في كافة محافظات الوطن مفتوحة أمام أهلنا لتسهيل معاملاتهم، وللوقوف عند اقتراحاتهم وطلباتهم، وسنبقى مستمرين بهذه الإجراءات، وسنعمل على تكريسها بشكل أكبر للتخفيف من هذه الأزمة التي فرضت على شعبنا الفلسطيني.