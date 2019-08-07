حجاج مكرمة شهداء غزة يغادرون إلى المملكة السعودية

غادر حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين لأسر الشهداء من قطاع غزة وعددهم 500 حاج وحاجة، الأراضي المصرية إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، حيث كان في وداعهم بمطار القاهرةسفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح.

ووجه سفير دولة فلسطين اللوح بالقاهرة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لرعايته واهتمامه بالحجاج الفلسطينيين وتخصيصه هذه المكرمة السنوية لعائلات شهداء فلسطين، مشيداً بالتعاون التام بين السفارة والجهات السعودية المعنية لا سيما سفارة وقنصلية المملكة في مصر لإنجاح واتمام اجراءات المكرمة على أكمل وجه.

كما عبر عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الجهات المصرية المختصة التي سهلت مهمة وصول الحجيج الفلسطينيين، وخصصّت صالة خاصة بمطار القاهرة لاستقبال الحجاج.