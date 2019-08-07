الجهاد الإسلامي تختتم حملة زيارات لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى

اختتمت حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة، حملة زيارات لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى بمحافظة غزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكانت الحركة قد أعلنت مطلع الأسبوع الحالي عن انطلاق حملة " زيارات الوفاء لأهل العطاء " بمشاركة قيادة وكوادر الحركة بمحافظة غزة.

وأكدت الحركة، أن هذه الزيارات تأتي في إطار التضامن والتواصل مع أهالي الشهداء والأسرى والجرحى ووفاءً لهم على تضحياتهم التي قدموها من أجل الدين والوطن، ولرسم الابتسامة على وجوه أهلهم وذويهم ولتهنئتهم بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك، مجددة العهد على المضي قدماً على ذات الطريق وذات النهج.

بدورهم، عبر الأهالي عن شكرهم لحركة الجهاد الإسلامي , على اهتمامها الدائم بعوائل وأبناء الشهداء والجرحى والأسرى , معربين عن سعادتهم بهذه الزيارات التي تدخل الفرحة في نفوسهم.