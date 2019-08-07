اعتقال أحد حراس الاقصى خلال اقتحام المتطرفين لباحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي اعتقلت أحد حراس المسجد الأقصى.

وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 100 مستوطن اقتحموا الباحات، على شكل مجموعات نفذت جولات استفزازية، رفقة حاخامات قدموا شروحات عن الهيكل المزعوم.

وذكرت أن قوات الاحتلال رافقت المستوطنين خلال اقتحامهم وجولتهم في ساحات الأقصى؛ بدءا من باب المغاربة مرورا بساحة المصلى القبلي والمراوني وباب الرحمة وصولا إلى باب السلسلة خروجا من باب السلسلة.

وأشارت المصادر إلى اعتقال شرطة الاحتلال مهند إدريس وهو أحد حراس المسجد الأقصى.

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم وحراس الأقصى الذين تصدوا للاقتحام ومنعوا المستوطنين من التجول بحرية.

وتأتي هذه الاقتحامات عشية ما يسمى " ذكرى خراب الهيكل " والتي تصادف يوم الأحد القادم" أول أيام عيد الأضحى "، حيث وجهت دعوات للمستوطنين لاقتحام المسجد.