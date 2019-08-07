تدهور خطير طرأ على صحة الأسير بسام السايح ونقله للعناية المكثفة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن تراجعاً طرأ على الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام منذ 21 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري، سلطان أحمد محمود خلوف (38 عاماً) من بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين.

وذكرت في تقرير لها صباح الأربعاء، أن الأسير يقبع حالياً في زنازين معتل "مجدو"، وبات يشتكي حالياً من آلام حادة في الظهر وأوجاع في الرأس ودوار مستمر، علماً بأن الأسير خلوف يعاني قبل اعتقاله من مرض الديسك ومن صعوبة في التنفس وعدم انتظام في الهرمونات، وبحاجة لمتابعة طبية لحالته.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير خلوف بتاريخ 7 تموز الماضي وجرى تمديد توقيفه، ومن ثم جرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وهو أسير سابق قضى 4 سنوات في سجون الاحتلال.

وتجدر الإشارة بأن 6 أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية احتجاجاً على اعتقالهم الاداري وهم كل من: حذيفة حلبية (28 عاماً) من بلدة أبو ديس ومضرب عن الطعام منذ (38) يوماً وهو أقدم الأسرى المضربين، وأحمد غنام (42 عاماً) من بلدة دورا في محافظة الخليل مضرب منذ 25 يوماً، والأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس يواصل إضرابه لليوم 15 على التوالي، والأسير وجدي العواودة (20 عاماً) من بلدة دورا مضرب منذ 10 أيام، والأسير طارق قعدان (46 عاماً) من بلدة عرابة في جنين ويواصل إضرابه لليوم الثامن، اضافة للأسير سلطان خلوف.