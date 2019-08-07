الاحتلال يعلن عن "تسهيلات" في عيد الأضحى المبارك ‫

أعلنت الإدارة المدنية للاحتلال حزمة إجراءات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتمثلت في إصدار 150.000 تصريح لدخول المتزوجين لزيارة العائلات بدون تحديد للسن، وذلك من الأحد وحتى الأربعاء، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل، شريطة عدم وجود "مانع أمني".

ويشار إلى أن الاولاد حتى سن 16 عامًا غير ملزمين بحيازة تصريح لدخول الأراضي المحتلة عام 48، لكن يتوجب عليهم أن يكونوا برفقة أحد الوالدين الذي يحمل تصريحاً لزيارة أفراد العائلة، على أن يكون سارٍ المفعول خلال أيام عيد الأاضحى المبارك، كما ان الشخص الذي يمتلك بطاقة ذكية " الممغنطة" سارية المفعول غير ملزم بطباعة هذا التصريح.

كما تم الإعلان عن إصدار 20.000 تصريح دخول، لتأدية الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال كافة أيام العيد للرجال المتزوجين من سن 50 عامًا وما فوق، وللنساء من سن 40 وما فوق، أما الاولاد تحت سن 16 عامًا فلا داعي للحصول على تصريح.

كما قامت بإصدار 800 تصريح سفر للفلسطينيين إلى خارج "إسرائيل" عبر مطار "بن غوريون"، شريطة أن لا يكون هناك أي "مانع أمني" وبعد القيام بالتنسيق وبدون إلزام بحيازة بطاقة ذكية.

في السياق ذاته، سيتم زيادة عدد ساعات العمل في الحواجز العسكرية التالية خلال أيام عيد الأضحى "من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء"، وهي كما يلي:

حاجز برطعة سيكون مفتوحًا للمارة سيرًا على الأقدام حتى الساعة 22:00، وللمسافرين في المركبات حتى الساعة الثانية عشر ليلاً.

حاجز الجلمة سيكون مفتوحًا حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً لمرور فلسطينيي الداخل.

حاجز 300 (طورة) سيعمل حتى الساعة الثانية عشر ليلاً.

حاجز باقة سيعمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً للعائلات الحائزة على تصريح فقط، ولمرور فلسطينيي الداخل بالسيارات.

بوابة طولكرم ستعمل حتى الساعة 22:00 مساءً لدخول فلسطينيي الداخل إلى طولكرم.

حاجز جبارة سيعمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلا لعودة فلسطينيي الداخل.

حاجز الجيب سيكون مفتوحًا للعبور إلى الداخل المحتل أمام أصحاب درجة "VIP" و"BMC" وأفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى.

الحواجز التجارية لدخول البضائع مثل: الجلمة، طولكرم، وترقوميا، حيث ستعمل حتى الساعة 19:00 مساءً، وسيسمح بنقل المنتجات الغذائية والحيوانات بطريقة "Door to Door".

حاجز المحكمة سيكون مفتوحًا للدخول إلى رام الله ولمغادرتها بصورة متواصلة خلال العيد، من الأحد وحتى الأربعاء.