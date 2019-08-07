السلطة تدفع 300 مليون شيكل لشركة الكهرباء "الإسرائيلية"

كشف موقع "كان حدشوت" العبري، صباح اليوم الأربعاء، عن مبالغ هائلة ستدفعها سلطة رام الله لسد ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية، والتي سيتم خصمها من أموال الضريبة.

ووفق الموقع العبري، فإن السلطة ستدفع (300) مليون شيكل لتغطية ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم خصم الأموال من أموال الضريبة الخاصة بالسلطة.

وأوضح الموقع أن الطرف الفلسطيني سيعمل في نفس الوقت مع الاحتلال لصياغة عقد منظم لشراء الكهرباء "الإسرائيلية".

وتأتي هذه التصريحات بعد ورود أنباء عن اجتماع جمع وزير المالية شكري بشارة، مع مدير الخزانة "الإسرائيلي" أمس الثلاثاء.

يشار إلى أن 90% من الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة هي من شركة الكهرباء "الإسرائيلية"، بينما تحصل السلطة على النسبة المتبقية من الأردن ومصر.