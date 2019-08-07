الأسير المقدسي بلال عودة يعانق الحرية

أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم، عن الأسير المقدسي بلال محمد محمود عودة (42 عام) ابن قرية لفتا المهجرة بعد أن امضى مدة محكوميته البالغة ثمانية عشر عاماً.

وكان بلال قد اعتقل بتاريخ 8/8/2001م، وحكمت عليه المحكمة الظالمة حكمها الجائر بعد أن أدانته بالانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقيام بعدة نشاطات و فعاليات.

وقد تنقل بلال في كافة السجون، وتحرر من سجن النقب الصحراوي، وتميز بلال بعلاقته الوطنية الطبية مع كافة الأسرى، ويعتبر من الأسرى الفاعلين في الساحة الإعتقالية، محب و مساعد للجميع..

لم يترك بلال لليأس مكانا في قلبه ،، فبالرغم من التنغيص الشديد الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى و منعهم من تكملة مسيرتهم التعليمية إلا أنه اجتهد و ثابر وتابع تحصيله العلمي و حصل على شهادة الماجستير مسجلا بذلك نصرا جديدا على السجان..

وسبق لبلال ان اعتقل و هو طفل قاصر حيث أمضى ثمانية أشهر في العام 1994 بعد ان ادين بإلقاء الحجارة.