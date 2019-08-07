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حجب 136 موقعا إلكترونيا تهاجم أردوغان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:06 - 07 اغسطس 2019
اردوغان اردوغان
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أعلنت منظمة حقوقية أن محكمة تركية حجبت 136 موقعا على الانترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن معظمها تابع لمنتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفق ما أوردته منظمة "بيانت"، فقد صدر قرار المحكمة في 16 يوليو الماضي، وأن موقعها كان من بين المواقع التي تأثرت بالقرار.

وأوضحت أنه تم حجب مواقع إخبارية كانت تنتقد سياسات أردوغان، وصفحات مؤيدة للأكراد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب وكالة "رويترز"، فإنها لم تتمكن من الحصول على مزيد من المعلومات بشأن قرار المحكمة أو تعليقات مسؤولين أتراك على الموضوع.

وكانت منظمات حقوق الإنسان قد اتهمت السلطات التركية مرارا بارتكاب تجاوزات ضد حرية الإعلام، لكن تركيا ترفض الاتهامات وتقول إنها تتخذ إجراءات لحماية أمنها، وخاصة عقب محاولة الانقلاب العسكري عام 2016.

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